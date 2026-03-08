Schlappe für die SVP: Breites Engagement verhindert Kahlschlag bei der SRG

Die Stimmbevölkerung stellt sich klar hinter den medialen Service public und verwirft die Anti-SRG-Initiative deutlich. Das zeigt: Ein breites Zusammenstehen zahlt sich aus. Auch bei der nächsten Abstimmung über die SVP-Chaos-Initiative wird dieses Engagement entscheidend sein.

Was sich in den letzten Umfragen bereits abgezeichnet hat, bestätigte sich nun an der Urne: Eine klare Mehrheit lehnt die Anti-SRG-Initiative ab und spricht sich für einen starken medialen Service public aus. Das ist bemerkenswert, denn noch im vergangenen Oktober gab in einer Tamedia-Umfrage eine Mehrheit an, der extremen Initiative zustimmen zu wollen.

Das Nein zur Initiative aus der Feder der SVP und der Jungfreisinnigen wurde möglich durch ein breites Engagement aus Kultur, Sport, Wissenschaft und parteiübergreifendem Einsatz. Alle grossen Parteien ausser der SVP fassten die Nein-Parole, und viele Sportler:innen sowie Kulturschaffende machten sich gegen den Kahlschlag stark – von Schwingerkönigen bis zu Bax aus der Kultserie Tschugger. Entscheidend für das klare Ergebnis war auch das Engagement von tausenden von Aktivist:innen, die Flyer verteilt haben oder selbst einen Nein-Aufruf auf ihren persönlichen Social-Media-Profilen geteilt haben.

Nächste Hürde: SVP-Chaos-Initiative

Doch nach der Abstimmung ist vor der Abstimmung: Mit der Chaos-Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» folgt bereits die nächste wichtige Weichenstellung für die Schweiz. Ein Ja würde nichts weniger als das Ende des Bilateralen Wegs mit der EU, die Abschaffung des Rechts auf Asyl und ein Zusammenbruch der Gesundheitsversorgung bedeuten.

Die Frage ist also: Wollen wir in einem offenen, vielfältigen und sicheren Land mit guten Beziehungen zu unseren Nachbarn in der EU leben – oder wollen wir Abschottung, Unsicherheit und Chaos? Auch bei dieser Initiative spricht sich in aktuellen Umfragen eine Mehrheit für ein Ja aus. Bis am 14. Juni bleibt aber noch genügend Zeit, um das Blatt zu wenden und mit vereinten Kräften gegen den nächsten Kahlschlag zu mobilisieren.

jsc