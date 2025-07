Textilindustrie: Kampf um faire Löhne in Kambodscha

42-Stunden-Woche? Existenzsichernder Mindestlohn? AHV? Von schweizerischen Arbeitsverhältnissen können Textilarbeiter:innen in Ländern wie Kambodscha oder Bangladesch nur träumen. Auch 12 Jahre nach dem Fabrikunglück in Rana Plaza in Bangladesch bleiben die Arbeitsbedingungen prekär.